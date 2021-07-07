Берн, , 15:19 — REGNUM Санкции в отношении Белоруссии расширили власти Швейцарии, включив в санкиционный список 78 физических лиц и семь организаций. Об этом 7 июля сообщает Государственный секретариат экономики (SECO).

Уточняется, что в случае, если в Швейцарии будут найдены счета указанных лиц и организаций, они будут заморожены, а физическим лицам также запрещено въезжать в страну или следовать транзитом через ее территорию.

При этом указывается, что в обновлённый санкционный список швейцарских властей вошли члены семьи президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также министры, судьи и члены парламента республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил, что ограничение транзитных перевозок из стран Евросоюза через территорию Белоруссии может стать одним из вариантов ответа Минска на новые санкции Запада.