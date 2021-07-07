Таллин, , 15:12 — REGNUM Кандидат в президенты страны от Эстонской Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас нелестно высказался о цифровой справке Евросоюза об антикоронавирусной вакцинации, которая доступна и в русскоязычной версии. Об этом сообщила tribuna. ee со ссылкой на страницу политика в социальной сети Facebook.

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«Загрузил себе цифровую справку Европейского союза о вакцинации. Для меня большим сюрпризом стало её наличие и на русском языке. Интересно, с каких это пор Российская Федерация — член Европейского союза, а русский язык — официальный язык ЕС? Или это аннулирующая закон о языке деятельность нашего собственного правительства?», — написал Пыллуаас.

В комментариях к публикации многие пользователи соцсети поддержали национал-консервативного политика, отмечая, что государственный язык в Эстонии только один — и это эстонский язык.

Были и те, кто не совсем согласился с автором. Так, Удо Кнапс считает, что если в Эстонии треть населения — русские, а в Латвии и того больше (и все они живут в Евросоюзе), то неразумно эту часть населения игнорировать.