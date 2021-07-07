Канберра, , 15:15 — REGNUM Федеральное правительство Австралии 7 июля приняло решение об отправке в Индонезию 2,5 миллионов доз вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca в рамках гуманитарной помощи. Но фоне ухудшающейся обстановке в Индонезии, связанной с распространением коронавируса, австралийские власти также профинансируют закупку около 1 000 аппаратов ИВЛ. Об этом 7 июля написала британская газета The Guardian.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в мире: новые штаммы, вакцины и меры — все новости»

Власти Индонезии 6 июля сообщили о новом антирекорде — за сутки выявили более 31 189 новых случаев заражения коронавирусом. 728 человек в стране скончались от COVID-19. Британские журналисты отмечают, что есть все опасения полагать, что настоящие цифры могут быть гораздо выше из-за низких показателей тестирования в стране.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила 7 июля журналистам, что переговорила со своим индонезийским коллегой Ретно Марсуди, чтобы подтвердить оказание Австралией «немедленной поддержки в области здравоохранения».

«Австралия всячески поддерживает нашего близкого партнера и соседа Индонезию, в то время как страна сталкивается со значительным ростом числа случаев заражения», — говорится в заявлении Пейн.

Читайте ранее в этом сюжете: В США считают, что Китай продолжит оказывать давление на Австралию