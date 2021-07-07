Таллин, , 15:10 — REGNUM Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил отчет о развитии Арктики и угрозах безопасности, который был подготовлен депутатом от Эстонии, бывшим министром иностранных дел этой страны и известным антироссийским политиком Урмасом Паэтом.

Как сообщил Паэт на своей странице в социальной сети Facebook, Евросоюз должен активнее вмешиваться в вопросы, связаны с арктическим регионом.

«Поскольку геополитическое значение Арктики растет, Европейский Союз также должен обновить свою политику в отношении Арктики», — отметил он, напомнив, что глобальное потепление оказывает быстрое и серьезное воздействие на Арктику, а открывающийся и лучший доступ к минеральным ресурсам и новые морские пути привлекают страны со всего мира.

По мнению Паэта, европейская «арктическая политика» должна учитывать новую ситуацию в области безопасности, где якобы свою негативную роль играют Россия и Китай: «Россия милитаризует свою Арктику, а Китай начал усилия по укреплению своих позиций в Арктике с целью стать полярной силой».

Поэтому, считает эстонский политик, Евросоюз не может просто рассчитывать на естественное продолжение нынешней мирной ситуации. Следует быстрее реагировать на новые внешние вызовы, связанные с регионом. Тем более, что в ЕС есть арктические страны, добавил он.

Доклад и рекомендации Европарламента будут направлены Еврокомиссии.