Санкт-Петербург, 7 июля, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Петербургские предприятия и организации, в которых доля вакцинированных сотрудников составит 60 и более процентов, получат специальный статус «Вакцинирован», подтверждающий наличие коллективного иммунитета. Информация об этом будет размещена на публичной странице организации, доступной по QR-коду.

Дарья Драй ИА REGNUM Центр вакцинации в одном из ТЦ Петербурга

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«Отсканировав QR-код, любой желающий сможет увидеть информацию о присвоенном статусе наряду с информацией об организации в части соблюдения стандартов ведения безопасной деятельности», — сообщили 7 июля в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Как обещают чиновники, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и усиления ограничительных мер в Петербурге они в наименьшей степени коснутся организаций, получивших статус коллективного иммунитета у сотрудников.

Напомним, в Петербурге число прошедших вакцинацию граждан приближается к 1млн человек.