Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Сожжение флага Евросоюза возле здания парламента Грузии группой активистов не помешает прозападному курсу страны. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 7 июля заявил журналистам мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

«Никакой вандализм, никакой внешний и внутренний враг не могут помешать и остановить то стремление, которое есть у большинства населения нашей страны», — сказал Каладзе.

Мэр столицы добавил, что жители Грузии еще в начале ХХ века разделяли европейские ценности. Он также осудил случаи насилия в ходе акций протеста, которые произошли в Тбилиси в течение двух последних дней.

Напомним, в Тбилиси на 5 июля анонсировали гей-парад. В результате массовых протестов, начавшихся из-за этого, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ. После этого шествие было отменено организаторами. В связи с этим была объявлена акция протеста вечером 6 июля возле парламента. Туда также пришли сторонники традиционных ценностей и пытались сорвать акцию. Кроме того, они сняли флаг ЕС и сожгли его.

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