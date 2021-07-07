Вильнюс, , 15:04 — REGNUM Власти Литвы намерены построить стену на границе с Белоруссией для того, чтобы сдержать поток нелегальных мигрантов. Об этом 7 июля заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, ее слова приводит агентство Reuters.

«Мы начнем строить дополнительный физический барьер, разделяющий Литву и Белоруссию, что станет определенным знаком и явным сдерживающим фактором для организаторов потоков нелегальной миграции», — заявила она.

Также глава литовского правительства добавила, что армия страны будет направлена для усиления патрулирования на границе двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что в ЕС осуждают политическое давление Белоруссии на Литву при помощи пропуска через белорусскую границу нелегальных мигрантов.