Канберра, , 15:10 — REGNUM Главный советник президента США Джозефа Байдена по Азии Курт Кэмпбелл считает, что напористая позиция Китая в отношении Австралии вряд ли изменится, подчеркнув, что в «китайском подходе» наблюдается «резкость, которая кажется непреклонной». Своим мнением он поделился в ходе дискуссии на полях аналитического центра Asia Society. Об этом 7 июля сообщила австралийская радиостанция SBS.

Как отмечают журналисты, сейчас Австралия оказалась втянутой в эскалацию торгового и дипломатического противостояния со своим крупнейшим торговым партнером, а китайское правительство оказывает давление на страну с помощью экономических санкций.

В свою очередь Кэмпбелл заявил, что Австралии предстоит долгая работа в плане урегулирования обострившихся отношений.

«Я не хочу пессимистично относиться к Австралии, потому что я знаю, что Австралия предпринимает тихие и осторожные попытки [в этом направлении]», — отметил помощник Байдена.

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