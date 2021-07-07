Лондон, 7 июля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Bentley представил гибридную версию седана Flying Spur Hybrid. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Bentleymedia.com Bentley Flying Spur Hybrid

Построена новинка на той же архитектуре, что и Porsche Panamera. Поэтому гибридная установка у моделей одинаковая. Однако специалисты Bentley повысили производительность мотора немецкой модели.

Так, Bentley Flying Spur Hybrid оснастили бензиновым битурбомотором V6 2.9 мощностью 416 л. с. и 550 Нм крутящего момента. При этом производительность двигателя Panamera составляет 330 л. с. (450 Нм).

Двигатель сочетается с 8-ступенчатой преселективной роботизированной трансмиссией со встроенным электромотором, выдающим 136 л. с. и 400 Нм крутящего момента. Таким образом, суммарная мощность установки составляет 544 л. с. и 750 Нм.

Напомним, в 2019 году компания Bentley представила гибридный кроссовер Bentley Bentayga Hybrid.

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