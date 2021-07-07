Минск, , 14:47 — REGNUM Белорусское посольство на Украине передало украинскому МИД ноту «с выражением серьезной обеспокоенности ситуацией, вызванной недостаточными мерами, предпринимаемыми украинской стороной для обеспечения безопасности белорусского дипломатского представительства в городе Киеве». Об этом говорится в опубликованном 7 июля сообщении пресс-службы посольства Белоруссии.

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Белорусские дипломаты напомнили, что ранее неоднократно обращались в МИД Украины с просьбами меры по обеспечению безопасности посольства. Однако «07.07.2021 в ходе проведения санкционированного митинга членами белорусской диаспоры у посольства Белоруссии радикальными элементами из числа граждан Украины было совершено нападение на участников акции, в результате которого ряд лиц, в том числе представители Национальной гвардии министерства внутренних дел Украины, получили телесные повреждения различной степени тяжести: закрытая черепно-мозговая травма, закрытое повреждение грудной клетки, поражения слизистой глаз и дыхательных путей в результате применения газового баллончика. Двое участников нападения — граждане Украины были задержаны».

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Представители официального Минска сделали вывод о «целенаправленном и заранее спланированном характере» произошедшего инцидента. В своей ноте они отметили: «Посольство заявляет протест и настаивает на том, чтобы указанный инцидент в кратчайшие сроки был расследован правоохранительными органами Украины, ситуация получила соответствующую юридическую квалификацию, виновные лица понесли справедливое наказание, а украинской стороной были предприняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов у белорусской дипломатической миссии. белорусская сторона рассматривает данные обстоятельства как непосредственную угрозу безопасности посольства Республики Беларусь на Украине и его персоналу».

В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года белорусское посольство потребовало от официального Киева обеспечить общественный порядок и безопасность на прилегающей к белорусской дипмиссии территории, а также «принять меры по прекращению различного рода провокационной и противоправной антибелорусской деятельности на территории Украины, проведение которой приобрело регулярный, зачастую радикальный характер».

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