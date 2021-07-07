Ярославль, 7 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Заволжском районе Ярославля неизвестные вырубили просеку в Воздвиженском бору, признанном особо охраняемой природной территорией. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

Yarnews.net Вырубка в Воздвиженском бору

«Работают, можно сказать, черные копатели, каких-либо разрешений на работы у них нет. Вырублена целая просека в 300−400 погонных метров. Сейчас работы они прекратили, срубленные деревья начали зарывать в траншеи. Мы вызвали на место наряд полиции. Бор — памятник природы, вести вырубку здесь это преступление», — рассказали местные жители.

Воздвиженский бор получил статус особо охраняемой природной зоны в 1988 году, в 2017 правительство Ярославской области запретило здесь любые виды деятельности, которые могут нарушить сохранность памятника природы. Местные жители планируют обратиться в прокуратуру.