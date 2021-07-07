Медногорск, Оренбургская область, 7 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области удалось ликвидировать крупный природный пожар. Огонь на жилые постройки не допущен, человеческих жертв нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Последствия пожара

По данным ведомства, 4 июля в пригороде Медногорска загорелась сухая трава. На следующий день (5 июля) пожар потушили. И в этот же день возник новый травяной пожар, который ликвидировали 7 июля. В городе ввели режим ЧС. Огонь несколько раз подходил вплотную к населённому пункту.

В ликвидации пожара принимали участие 299 человек и 62 единицы техники, в том числе пожарный поезд и военные самолеты.