Вильнюс, 7 июля 2021, 14:41 — REGNUM Власти Украины ожидают от президента США Джозефа Байдена «конкретики и понимания». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 7 июля, выступая на конференции в Вильнюсе.
Он отметил, что Украина ощущает поддержку от обеих политических партий США.
Зеленский добавил, что рассчитывает на конкретику и понимание в ходе обсуждения с Байденом вопросов, связанных с обороной, безопасностью и экономикой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен посетовал, что с 2014 года на Украине ни один чиновник не был осуждён за коррупцию, а также перечислил ключевые шаги, которые должна совершить Украина.
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