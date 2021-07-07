Ярославль, 7 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Ярославской области депортируют гражданина Болгарии, который провёл в российской тюрьме 9 лет за убийство. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

Молоток судьи

Ивко Недков живёт в России с 1989 года, при этом не имеет гражданства Российской Федерации. В апреле 2012 года он был осужден за убийство и провёл 9 лет и 6 месяцев в тюрьме, выйдя на свободу в июле 2021 года. Но продолжить жить в России он не может, так как у него нет никаких документов, подтверждающих право на проживание в стране, более того, в личном деле нет документа, который бы подтверждал личность иностранца.

Распоряжение о том, что пребывание болгарина на территории России нежелательно, было вынесено Минюстом в мае 2018 года, а в июне 2021 было принято решение о депортации.

Поскольку у мужчины нет никаких документов и разрешений, управление МВД по Ярославской области обратилось в суд с требованием поместить Ивко Недкова в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Ярославской области. Но сам болгарин не согласен с требованиями — он хочет покинуть Россию самостоятельно.

«Недков И.В. возражал против удовлетворения административного искового заявления и помещения его в специальное учреждение, выразил намерения самостоятельно выехать в Республику Болгария, пояснил, что в г. Ярославле проживает его супруга и дочь, которые являются гражданами России. Решение о нежелательности пребывания в РФ от 14.05.2018 он обжаловал в Замоскворецкий суд г. Москвы, решением суда данное распоряжение оставлено без изменения. Он документирован паспортом гражданина Республики Болгария, срок действия которого истек», — поясняется в судебном решении.

Несмотря на то, что семья Недкова согласна предоставить ему дом для проживания до выезда из страны, по законодательству его размещение в специальном центре необходимо для того, чтобы ему смогли купить билет и оформить свидетельство для возвращения на родину.

«Учитывая, что нахождение Недкова И.В. в ЦСИГ необходимо для приобретения ему проездного документа и оформления свидетельства на возращение в Республику Болгария, суд считает целесообразным срок его нахождения в специальном учреждении 3 месяца», — отмечается в судебном решении.

Исходя из этого суд удовлетворил требования правоохранительных органов и до 1 октября 2021 года Ивко Недков будет помещён в центр временного содержания иностранных граждан.

Несмотря на то, что решение подлежит немедленному исполнению, оно может быть обжаловано в Ярославском областном суде в течение десяти дней.