Москва, , 14:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов минимум раз в год напрямую общаться с жителями, соответствующее поручение глава государства дал по итогам прямой линии.

«Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации регулярно, но не реже одного раза в год, проводить прямое общение с жителями регионов», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Президент России также поручил своей администрации в случае необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации мероприятия.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФДмитрий Песковзаявил, что обработка обращений к президенту РФ Владимиру Путину является очень длительным процессом, и администрация главы государства находится лишь в начале пути по этой обработке.

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