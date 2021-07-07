Сеул, , 14:45 — REGNUM Правительство Южной Кореи может принять решение о повышении уровня социального дистанцирования. Об этом 7 июля сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ким Бу Гёма.

В ходе совещания по обсуждению эпидемической ситуации в стране, прошедшего 7 июля, представитель правительства сообщил, что в настоящее время в стране наблюдается критическая ситуация, требующая мобилизации всех ресурсов для сдерживания темпов распространение вируса.

Напомним, что изначально власти страны планировали ослабить антиковидные меры в связи с улучшением эпидемической ситуации и быстрыми темпами вакцинации. Однако в свете новых событий послабления решено отложить.

В случае, если в течение двух-трёх дней ситуацию в стране не удастся стабилизировать, существует вероятность ввода самого высокого уровня социального дистанцирования.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству активизировать усилия по отслеживанию путей заражения коронавирусом на фоне резкого увеличения числа инфицированных.

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