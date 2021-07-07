Кишинёв, , 14:32 — REGNUM Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон получил письмо с благодарностью от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом лидер «социалистов» сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Додон выложил копию письма, в котором Орбан его благодарит за поддержку принятого в Венгрии закона о защите детей от пропаганды гомосексуализма. Экс-президент Молдавии отметил, что «подлинные европейские ценности» — христианские, и он считает, что на низ нужно воспитывать детей.

«Мы будем следовать примеру наших друзей из Венгрии, России и других европейских стран и отстаивать наши традиционные семейные ценности, вопреки любому сопротивлению внутри страны или из-за рубежа», — написал Додон.

Напомним, в июне 2021 года Национальное собрание Венгрии приняло закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. После этого 17 стран Евросоюза призвали Будапешт отметить это нововведение.