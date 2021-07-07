Буй, Костромская область, 7 июля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Костромской области от огнестрельного ранения погибла четырёхлетняя девочка. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Https://pixabay.com Ружьё

Трагедия произошла 6 июля 2021 года в одной из деревень Буйского района. По информации интернет-издания «Life» выстрел в ребенка был произведён из незарегистрированного охотничьего ружья. Девочка играла вместе с девятилетним братом в гараже родителей. В какой-то момент мальчик случайно ранил сестру. В больницураненого ребёнка доставила мать. Девочку определили в реанимацию, где она и скончалась от полученных травм.

По факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело. Прокуратура назначила проверку, в ходе которой проверит условия воспитания погибшей, работу органов по делам несовершеннолетних и исполнение законодательства об обороте оружия.