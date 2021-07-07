Москва, , 14:23 — REGNUM Заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о планах продолжать заходить в территориальные воды российского Крыма, которые британский дипломат называет украинскими, ни что иное как прямая провокация против России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Британские политики напрасно испытывают на прочность до сих пор очень сдержанное поведение нашей страны. Крайне опрометчиво заявлять, что провокация в Черном море, которую попытался устроить британский эсминец Defender в территориальных водах России, может быть повторена вновь», — считает Железняк.

Лондон поддерживает высокий градус русофобии во внешней политике, ориентируясь на Вашингтон, добавил парламентарий.

Глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender, заявил о том, что ВМС Великобритании продолжат заходить в «территориальные воды Украины».

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