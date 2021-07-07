Москва, , 14:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил Общероссийскому народному фронту (ОНФ) проанализировать все обращения граждан страны, поступившие на прямую линию с главой государства. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном 7 июля на сайте Кремля.

«С учётом ранее данных поручений рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» провести анализ обращений граждан, поступивших в рамках прямой линии», — говорится в поручении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обработка обращений к президенту РФ Владимиру Путину является очень длительным процессом, и администрация главы государства находится лишь в начале пути по этой обработке.

По его словам, такая работа будет продолжаться до следующей прямой линии с российским лидером.

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