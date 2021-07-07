Кострома, 7 июля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В Костроме после реставрации открыли новый корпус Музея природы. Об этом сообщает департамент культуры региона.

Экспозиция

Выставочное пространство разместилось в Рыбных рядах. Архитектурный комплекс приводили в порядок 4 года. На эти цели было потрачено более 100 миллионов рублей, полученных областью от аренды объектов культурного наследия.

Рабочие укрепили фундамент рядов, выровняли стены и произвели отделочные работы в здании. В новом корпусе открыли две выставки. Первая — «Заповедные тропы» посвящена особо охраняемым природным территориям региона. Вторая экспозиция рассказывает о насекомых мира.

В здании расположена детская игровая зона с песочницей и мультимедийным киоском, предусмотрены площадки для проведений тематических занятий с детьми. Для посещения корпус откроют 10 июля 2021 года.