Ереван, , 14:10 — REGNUM Армения и России обсуждают возможность расширения присутствия российских пограничников в Сюникской области республики. Об этом 7 июля заявил посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин.

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«По указанным вопросам проводятся предметные консультации, эти вопросы обсуждаются, в том числе и в практическом плане. Мы будем уведомлены, когда будут приняты соответствующие решения», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что российские пограничники дислоцируются в разных частях армяно-азербайджанской границы, что помогает сохранять обстановку на границе «спокойной и стабильной».

«Ведутся обсуждения, как расширить это присутствие. Думаю, всё будет решаться исходя из интересов безопасности Армении, обеспечения стабильности на границе, выполнения договорённостей, достигнутых на трёхстороннем уровне», — цитирует «Арменпресс» российского посла.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года вооружённая группа азербайджанских военных без разрешения пересекла государственную границу Армении в районе Чёрного озера (Севлич) в Сюникской области. Военные прошли порядка трёх километров по армянской территории и остановились на одной из выгодных высот. Они угрожали вооружённым силам Армении применить силу, если те зайдут на эту, якобы азербайджанскую территорию.

В конце июня Баку предложил Еревану начать двусторонние переговоры по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.