Киев, , 14:14 — REGNUM Украина не ощутит никаких последствий, если не получит кредит от Международного валютного фонда (МВФ) в 2021 году. Об этом заявил первый вице-премьер-министр экономики Украины Алексей Любченко 7 июля, вступая на форуме «Украина 30».

«Если этого не произойдет до конца этого года, Украина не ощутит никаких потрясений», — сказал чиновник.

Любченко добавил, что правительство Украины выполнило перед МВФ все обязательства, касающиеся институциональных изменений и прямых действий правительства. Поэтому в данный момент представители Украины ведут переговоры с фондом и рассчитывают на скорое получение очередного транша.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине заявили об июньском росте международных валютных резервов государства на 2% благодаря валютным поступлениям в пользу правительства.

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