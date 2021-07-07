Киев, , 14:13 — REGNUM Президент Владимир Зеленский советует ЕС вместо разговоров о возобновлении саммитов с Россией официально зафиксировать «европейскую перспективу» Украины.

Об этом он заявил на конференции в Вильнюсе 7 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский выразил мнение, что тех, кто поддерживает Украину, в ЕС намного больше, чем желающих восстановить отношения с Россией.

Также он заявил, что евроинтеграция делает Украину сильнее, но с другой стороны и сильная Украина сделает ещё сильнее ЕС.

ИА REGNUM напоминает, что обнародованная в конце июня инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении саммита Россия — ЕС не получила поддержки глав стран ЕС. В Киеве заявили, что приветствуют и считают «победой» итоговое решение, добавив, что другая позиция ЕС создала бы «страшный прецедент». Также в МИД Украины для разбирательств были вызваны послы Германии и Франции.