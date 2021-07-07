Киев, , 14:01 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что выступает за расширение «нормандского формата» переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом он заявил, выступая на конференции в Вильнюсе сегодня, 7 июля.

Зеленский дал понять, что Киев рассчитывает привлечь к переговорному процессу США.

«Хотелось бы, чтобы мощь США помогла Украине в завершении этой трагедии в центре Европы», — отметил он.

Президент отметил, что при участии США можно создать другой формат урегулирования — «чтобы не ломать договоренности внутри «нормандского формата». Вместе с тем он признал, что от количества форматов качество не меняется и ключевой в урегулировании конфликта является позиция России, «несмотря на количество добавленных государств и количество форматов».

ИА REGNUM напоминает — ранее в Киеве заявили, что именно формат участия США в переговорах по Донбассу станет ключевой темой встречи президентов США и УкраиныДжозефа Байденаи Владимира Зеленского, которая может состояться в конце июля или начале августа. В МИД Украины уточнили, что главной задачей является поиск формата,«который будет давать максимальный результат».