Ярославль, 7 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков прокомментировал представление прокуратуры о нарушении антикоррупционного законодательства и решение комиссии по соблюдению запретов муниципалитета Ярославля. Сообщение появилось 7 июля в телеграм-канале главы города.

City-yaroslavl.ru Владимир Волков

«По поводу заседания комиссии муниципалитета, на котором рассматривался вопрос о наличии или отсутствии у меня конфликта интересов. Результат предсказуемый. Потому что есть законодательство о коррупции, где четко сформулировано, что такое «конфликт интересов». Как оказалось, не все депутаты муниципалитета взяли на себя труд хотя бы бегло ознакомиться с этим законом. В представлении прокуратуры нет ни одного признака конфликта интересов. Возможность его возникновения существует всегда. Это не значит, что он реально возникнет. Таких представлений можно по десять в сутки присылать любому чиновнику», — написал мэр Ярославля Владимир Волков.

Мэр заявил, что знакомство с теми или иными бизнесменами вовсе не означает, что он получает от них какие-либо выгоды.

«Сразу скажу, что ни я, ни мои близкие никогда не получали каких-либо выгод от решений, которые я принимаю на своем посту (именно это является конфликтом интересов с точки зрения закона). И так будет всегда. А что касается моего знакомства с руководителями коммерческих предприятий, то могу сказать, что поддерживал и буду поддерживать деловые и товарищеские отношения с теми из них, кто участвует в городских социальных проектах или вкладывается в развитие города. И мы всегда готовы пойти им навстречу и поддержать там, где это не будет являться вмешательством в конкурентную борьбу с нашей стороны. Очень важно привлекать бизнес в город, потому что это инвестиции, новые рабочие места и, в конечном итоге, налоговые отчисления в городскую казну. Это и есть те выгоды, которые я стремлюсь получить от них. И готов с каждым, кто придет в город с деньгами, делать селфи», — написал Владимир Волков.

Владимир Волков не удержался и от критики своего главного оппонента — депутата Анатолия Каширина.

«Пока я бьюсь за каждого инвестора, какой-нибудь условный Каширин делает всё, чтобы предприниматель десять раз подумал, стоит ли ему приходить к нам. Зачем? Чтобы на него вылили ушаты грязи и подорвали его деловую репутацию ради сиюминутных политических выгод? И это единственный итог каширинского балагана. Потому что некоторым — чем хуже, тем лучше», — считает мэр Ярославля.

Мэр не согласился с мнением прокуратуры и комиссии по запретам о том, что он нарушил антикоррупционное законодательство.

«Должен ли я был в данном случае уведомлять комиссию о «возможном конфликте интересов»? Здесь даже юристы расходятся в оценках. Но если уведомлять о «возможных конфликтах интересов», которые теоретически могут возникнуть, нужно жертвовать временем на какие-то другие дела. Можно довести ситуацию до абсурда и заниматься только уведомлениями, потому что я знаком с большим количеством предпринимателей и руководителей предприятий. И мы с ними постоянно так или иначе взаимодействуем. И в каждом случае можно найти «возможность возникновения» конфликта интересов — было бы желание. А желания у некоторых недобросовестных политиков местного масштаба — хоть отбавляй», — заявил градоначальник.

И все же мэр Ярославля пообещал впредь уведомлять комиссию «по любому поводу. От греха подальше».