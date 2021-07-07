Набережные Челны, Татарстан, 7 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. КамАЗ представил новый карьерный самосвал КАМАЗ-6561 «Геркулес», созданный совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана. Об этом сообщает пресс-служба компании.

КАМАЗ КАМАЗ-6561 «Геркулес»

Отмечается, что выполнен самосвал по схеме «последовательный гибрид». Это автономный электромобиль, не требующий подзарядки от внешней сети.

«Двигатель внутреннего сгорания приводит в действие электрический генератор, который даёт энергию для тягового электродвигателя и заряжает аккумуляторную батарею. Последовательный гибрид работает местами на чистом электричестве при заряженной аккумуляторной батарее и, таким образом, очень близок к электромобилю», — говорится в сообщении.

Такое решение, по мнению автопроизводителей, поможет снизить расход топлива по сравнению с дизельным аналогом на 15%. Габариты машины составляют 10 120×3430×4030 мм. Снаряженная масса шасси равна 31 т, а грузоподъемность — 40 т.

Напомним, в апреле на международной выставке MiningWorld Russia-2021 КамАЗ представил карьерный самосвал «КамАЗ-65 807».

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