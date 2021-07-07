Кабул,
7 июля 2021, 13:48 — REGNUM России жизненно необходим буфер из благополучных светских государств на южных границах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 7 июля, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается и что
Россия будет делать все для защиты своих союзников от этой угрозы.
«Если мы хотим быть хотя бы в относительной безопасности от нарастающей исламистской террористической угрозы с юга, то сегодня, конечно, Россия должна в первую очередь укрепить свои военные позиции в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане, упрочить сотрудничество с Туркменией. На длительную перспективу, однако, надо активно включиться в дело социально-экономического развития этих стран, сделать их более привлекательными, зажиточными — странами, в которых хочется жить, а не теми, из которых многие хотят уехать в Россию. Буфер из благополучных светских государств на наших южных границах нам жизненно необходим.
Естественно, такие же усилия должны быть предприняты и в отношении Афганистана. Груз предательства правительства Наджибуллы, которое сегодня в Афганистане вспоминают в качестве наиболее отвечавшего интересам афганцев, всегда будет лежать на плечах Горбачёва и Ельцина — последний, напомню, в самом конце 1991 года с подачи Козырева и Панкина полностью отказал Наджибулле в военных поставках для войны с боевиками-исламистами. Тем не менее, благодаря огромной помощи, оказанной Советским Союзом этой стране, а также воинской доблести советских солдат, в Афганистане сохранилось уважительное отношение к СССР и России, и это наследие при должном с ним обращении обязательно послужит интересам нашей страны сегодня«, — отметил Михаил Демурин.