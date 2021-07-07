Кабул, , 13:48 — REGNUM России жизненно необходим буфер из благополучных светских государств на южных границах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 7 июля, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что ситуация в Афганистане стремительно ухудшается и что Россия будет делать все для защиты своих союзников от этой угрозы.

« Если мы хотим быть хотя бы в относительной безопасности от нарастающей исламистской террористической угрозы с юга, то сегодня, конечно, Россия должна в первую очередь укрепить свои военные позиции в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане, упрочить сотрудничество с Туркменией. На длительную перспективу, однако, надо активно включиться в дело социально-экономического развития этих стран, сделать их более привлекательными, зажиточными — странами, в которых хочется жить, а не теми, из которых многие хотят уехать в Россию. Буфер из благополучных светских государств на наших южных границах нам жизненно необходим.