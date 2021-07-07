Самара, 7 июля, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Самарской области сообщили, что с 1 августа в регионе может быть внедрена система выдачи паспортов коллективного иммунитета. Эти паспорта планируют выдавать тем организациям, в которых сделали прививки от COVID-19 либо переболели более 60% сотрудников. Документ будут выдавать сроком на три месяца. С ним организации смогут осуществлять свою деятельность при возможном введении дополнительных ограничительных мер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM QR code

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Самарской области на 5 июля, в регионе наиболее вовлечены в эпидемиологический процесс люди в возрасте от 18 до 49 лет.

«В структуре заболевших увеличилась доля работающих, а пенсионеров — снизилась. Отмечается увеличение заболеваемости среди работников промышленных предприятий, транспорта, офисов, а также сфер общественного питания, торговли и услуг, ЖКХ», — приводит пресс-служба областного правительства слова и. о. руководителя этого ведомства Светланы Шерстневой.

Эти новости вызвали волну негодования у местных жителей. Люди в социальных сетях сравнивают происходящее с сюжетами антиутопий, в которых говорится о разделении людей на касты и многоэтажном человечестве: «Ну вот вам и разделение общества на чатлан и пацаков, ждем для недовольных пожизненный эцик с гвоздями», «Мда, дивный новый мир нам готовят», «Оруэлл как в воду глядел», «Бирки на уши ещё не начали готовить?», «Походу, члены партии «Единая Россия» пересмотрели фантастики и теперь воплощают в жизнь понравившиеся фильмы», «Колокольчики в нос и штаны разных цветов», «Скоро живые будут завидовать мертвым», — отмечают они.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра достаёт из морозильника вакцину от коронавируса

Люди сравнивают вышеуказанные паспорта с ветеринарными справками: «Как у животных, паспорт ветеринарный».

Они в очередной раз напоминают властям, что в регионе накопилась масса других проблем, которые нужно срочно решать. Люди напоминают о том, кто в ответе за происходящее: «Вот в Самаре проблем больше нет вообще, только непонятно, что изобретать», «Больше нечем заниматься, кроме как вот этой ерундой, единороссы в своём стиле», «Как уже надоели с этими прививками! Народ сам выбирает, делать её или нет! Лучше подумайте о том, как помочь людям, которые вынуждены влачить жалкое существование, живя за чертой бедности», «10 лет бьемся в стену, жители п. Прибрежный ждут строительства ФОКа, обещали бассейн и футбольное поле, сократили до спортивного зала, а по итогу вообще ничего нет!», «Очень беспокоит вопрос, когда уже в парках будут работать человеческие туалеты, а не синее чудо-био переполненное. Зачем тогда их вообще строили и тратили бюджет? Непонятно», «Не занимайтесь ерундой, дороги сделайте», «Уровень заработной платы на предприятиях Самары остаётся на одном и том же уровне почти 10 лет. Я сам работаю сварщиком (и говорю о рабочих профессиях). Почему нет адекватной индексации?» «Помогите получить жилье в «Новой заре». Платим ипотеку за жилье, в котором не живём. Вы обещали помощь».

«Вежливо объяснят, что если заранее людей не заставят, то будут вам меры. Но все добровольно. Тем временем готовится ветпаспорт», «Народ нарочно на два лагеря раскалывают, чтобы не взбунтовались», «И если дворник или уборщица не захотят делать прививку, то кто будет отвечать за неубранные территории?» — возмущаются люди.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

Пользователи отмечают, что решения властей по введению ограничений из-за пандемии перешли все границы дозволенного и свидетельствуют о безумии власти: «Ждём паспорта коллективного разума», «Это безумие какое-то».

«Понятно, средний класс уничтожают, всё по плану хозяев. Ну если нам терять нечего будет, мы знаем, что делать…» — намекают на события столетней давности люди.

«А таблички на скамейках будут такие?: «Только для вакцинированных. Невакцинированные будут оштрафованы», — возмущаются жители, вспоминая сегрегацию евреев в фашистской Германии.

Жители предполагают, что «до выборов, не будут закручивать гайки! Вот после выборов заставят всех привиться! Повысится коммуналка, цены на продукты, доллар и евро вырастут, цены на ГСМ и т. д. и т. п. !»

Люди опасаются побочных эффектов после вакцинации и задают соответствующие вопросы: «В нашей отрасли, как и некоторых других, вакцинироваться заставляют всех работников, иначе до работы не будут допускать. Вопрос: почему мы должны подписывать документы о добровольной вакцинации? Значит ли это, что при любых последствиях отвечать за них будем мы сами?»

Минздрав Самарской области Мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Самаре

Жителей также возмутило и то, что в списке предприятий, в которых, по данным областного Роспотребнадзора, произошло увеличение числа зараженных коронавирусом, не фигурируют, например, учреждения государственной власти, суды, депутаты, правоохранительные структуры, ведь, по мнению жителей, сотрудники этих ведомств также активно контактируют с гражданами: «А почему в этом списке нет работников судов, судебных приставов (надзирателей), работников прокуратуры, депутатов и наконец сотрудников внутренних дел?», «Держите народ за лохов».

Люди сомневаются в правдивости предоставляемых людям сведений: «Именно прям до 49 лет, другие болезни перестали быть», «Ну и что, как заболели, так и выздоровели. Кого пугаете, лицемерные власти!» «Этот боевой вирус носит избирательный характер», «Да-да, именно те, кто попал в списочек по вакцинации, — вдруг резко начали болеть. Власти надеются, что народ совсем тупой и ничего не замечает?» «Если в начале лета находили по 60−70 новых случаев за сутки, то теперь около двухсот». Ключевое слово «находили». А если не искать, то и находиться ничего не будет. Враньё, сплошное враньё!»

«Хватит пугать! Мы не боимся!» — пишут самарцы.