Киев, , 13:50 — REGNUM Венгрия хочет больше возможностей для «украинских венгров», проживающих в Закарпатье, особенно в сфере языка и образования, заявил на конференции в Вильнюсе 7 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Говоря об отношениях с Киевом, министр заявил, что Будапешт не просит «ничего дополнительного или чрезвычайного».

«Мы просим только вернуть венграм права, которые они имели до изменений в законодательство… Использование языка в образовательной сфере, как это было раньше, и использование родного языка в СМИ, культуре и публичной администрации», — сказал Сийярто.

Министр отметил, что венгерское меньшинство «столетиями» проживает на территории нынешнего Закарпатья Украины и может рассчитывать на подобные решения Киева.

ИА REGNUM напоминает, что отношения Украины и Венгрии резко обострились еще при президенте Порошенко после принятия ряда законов, ущемляющих права венгерского меньшинства. После прихода на пост главы государства Владимира Зеленского стороны попытались урегулировать конфликт, но Киев заявил, что на языковые уступки не пойдет. Переговоры продолжаются с переменным успехом — в частности, в мае этого года Сийярто заявил, что Украина и Венгрия достигли определенного прогресса в вопросе соблюдения прав венгерского этнического меньшинства, проживающего в Закарпатье.