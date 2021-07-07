Стокгольм, , 13:45 — REGNUM Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон напрямую связывает рост числа перестрелок со смертельным исходом и совершения тяжких преступлений в Швеции с увеличением потока иммигрантов в страну. Об этом 7 июля он заявил в интервью радиостанции Sveriges Radio.

Если в будущем Кристерссону удастся сформировать правительство Швеции, он намерен поделиться с лидером «Шведских демократов» Джимми Окессоном своим политическим влиянием для решения вопросов, связанных с мигрантами.

«Очевидно, что иммиграция стала обузой для Швеции», — заявил Кристерссон в эфире Sveriges Radio.

«Я не согласен с утверждением о том, что ее надо полностью приостановить. Но я разделяю вывод о том, что сейчас у нас слишком большой поток мигрантов в Швецию», — добавил политик.