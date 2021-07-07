Кемерово, 7 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Жители Кемеровской области обратили внимание на то, что президент России Владимир Путин и губернатор региона Сергей Цивилёв во время встречи в Кемерове были без масок. Свои комментарии они оставили под фотографиями на странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте».

Vk.com/tsivilev42 Президент России Владимир Путин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв в Кемерове

На данное замечание тут же отреагировал Роспотребнадзор.

«Масочный режим действует для всех лиц, посещающих места массового пользования. Однако, если организовано мероприятие, например, совещание и соблюдены все противоэпидемические требования (расстояние между лицами более 1,5 метров и др.) маску можно снять», — уточнило ведомство.

Напомним, что 6 июля 2021 года президент России Владимир Путин посетил Кузбасс. Он возложил цветы к монументу «Память шахтёрам», посетил Кемеровское президентское кадетское училище, строящийся комплекс Сибирского кластера искусств и провёл двустороннюю встречу с губернатором Сергеем Цивилёвым.

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