Москва, , 13:37 — REGNUM Законопроект о российских технологических платформах внес в Госдуму депутат от «Единой России» Андрей Ветлужских, передает корреспондент ИА REGNUM.

Инициатива устанавливает правовые основы деятельности российских технологических платформ, что, по мнению автора, будет содействовать инновационному развитию страны.

В России сейчас действуют 35 отечественных технологических платформ.

Прежде всего, дается определение: российская технологическая платформа — объект инновационной инфраструктуры, создаваемый для ускоренного развития значимой для научно-технологического и инновационного развития Российской Федерации области техники и технологий (профильной технологической области) и позволяющий обеспечить эффективную коммуникацию и создание перспективных коммерческих технологий, высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной продукции на основе участия всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, общественныхорганизаций).

Для встраивания российских технологических платформ как инновационного инструмента в систему государственной поддержки инновационной деятельности и для обеспечения большей открытости и прозрачности их деятельности проект федерального закона предусматривает формирование государственного реестра российских технологических платформ — вместо действующего перечня.

Попасть в реестр возможно через заявку и в случае соответствия требованиям, определенным правительством РФ. Действующие платформы смогут быть включены в реестр в упрощенном порядке.

Также проект федерального закона предусматривает взаимодействие российских технологических платформ с иными субъектами научной, научно-технической и инновационной деятельности и развитие ими международного научного и научно-технического сотрудничества.