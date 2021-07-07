Вашингтон, 7 июля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Сети появились рендерные изображения обновленного Ford Focus, который будет представлен до конца 2021 года. Изображения размещены на сайте Motor.es.

Motor.es Обновленный Ford Focus

В продаже на европейском авторынке новинка окажется только в 2022 году. Представленные рендерные изображения были подготовлены на основе фотографий закамуфлированных моделей Ford Focus.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на обновленный Focus — это новые зауженные фары. Кроме того, была модернизирована радиаторная решетка, которая стала более лаконичной. По бокам модели на дверях появились крупные выштамповки.

В задней части рестайлингового Ford Focus появились фонари с измененным рисунком. Предполагается, что модель также получит колесные диски с новым дизайном, а в цветовой линейке кузова появятся новые оттенки.

Ранее в США была представлена новая модификация пикапа Ford F-150 2021 модельного года, выполненная в ретро-стиле.

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