Сочи, Краснодарский край, , 13:32 — REGNUM Цифровизация не только делает коммуникацию органов власти с населением быстрее и эффективнее, но и создаёт потенциальные риски. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявила директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Я в этом процессе вижу большой риск — я его называю «нетерпимость». С чем это связано? Мы совсем недавно ещё жили в парадигме — года три-четыре назад ещё это было абсолютно нормально, — когда обращения граждан рассматривались в течение 30 дней на бумаге. И всё: ты отписался и ждёшь, что тебе власть ответит», — заявила Кислицына.

«Сейчас, с эпохой интернетизации и цифровизации посыл от власти, что она готова гораздо быстрее реагировать на проблемы. Что во многих регионах происходит? Сам регламент формальный сократился у самых крутых регионов до четырёх часов», — отметила она.

По её словам, это можно создать ситуацию, когда входной порог для обращений окажется настолько низок, что органы власти перестанут справляться с потоком обращений.

«30 дней бумаги на 4 часа — нам всем это кажется нормальным. Но эта история, на мой взгляд, рождает нетерпимость, связанную с тем, что мы настолько ускорили этот коммуникационный процесс, что люди хотят получать ответы здесь и сейчас, решать проблему немедленно», — отметила Кислицына.

«А по мере того как мы все выстраиваемся и убыстряемся, эта история не будет стагнировать и будет только уходить в интенсификацию. Всегда будут люди, недовольные чем-то и потребность в решении будет расти», — указала она.