Киев, , 13:41 — REGNUM Дело по т.н. «плёнкам Бигуса» явно «шито белыми нитками» и скоро развалится, заявил украинский политический эксперт Никита Варламов, комментируя последние политические события в стране.

Эксперт саркастически отмечает, что по итогам этого расследования у президента Зеленского должно появиться еще одно прозвище вроде «схематозник, которой не смог».

«Дело с фальшивыми «пленками», за которое «эксперты СБУ» получили откаты в виде государственных наград, сейчас трещит по швам и вот-вот развалится. Собственно, это и неудивительно, потому что в этом деле здравого человека смущает абсолютно каждая деталь — начиная от «подлинности» пленок и заканчивая их все еще нераскрытым авторством. И чем дальше, тем больше мне очевидно, за что «эксперты» СБУ, которые доказали их «подлинность», получили государственные награды», — подчеркивает Варламов.

Эксперт в этом контексте напомнил про эксперимент журналистов, где они в прямом эфире наглядно показали, как с помощью обычного смартфона можно за несколько минут создать такую «мощную доказательную базу». Он подчеркивает, что власть использует очень низкопробные методы для дискредитации лидера украинской оппозиции.

«Только, к счастью, большая часть населения Украины — это думающие люди, которые не ведутся на этот фиговый листок», — заявил Варламов, напомнив про результаты соцопроса международного исследовательского центра BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия), согласно которому 57,5% украинцев считают, что председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук невиновен в том, в чем его обвиняют представители власти во главе с президентом.

В завершение эксперт констатировал, что Зеленский выбрал для себя совсем неправильный путь для того, чтобы зарабатывать политические дивиденды, поскольку ещё никогда «фактическое удушение» оппозиции не приносило желаемых результатов никому из диктаторов. По его мнению, за последние месяцы вместо того, чтобы породить в обществе ненависть к Медведчуку, Зеленский смог только увеличить электорат оппозиционера и поднять уровень его поддержки.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко подаёт иск в суд на Владимира Зеленского из-за «пленок Бигуса», поскольку считает это расследование спецоперацией офиса президента Украины.