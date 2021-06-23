Президент РФ Владимир Путин 7 июля в режиме видеоконференции проводит совещание с правительством РФ. Профильной темой мероприятия станет социально-экономическое развитие Кемеровской области. Свои доклады представят первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, а также глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин не планирует обсуждать на совещании с членами правительства вопрос добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Также в этот день у Путина запланирована встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Стороны планируют обсудить ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание в ходе встречи уделят вопросам содействия населению районов, пострадавших от боевых действий, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе. Помимо этого, Путин и Пашинян намерены обсудить актуальные аспекты развития двустороннего стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы наращивания взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил о том, что подписания документов по итогам встречи не планируется.

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