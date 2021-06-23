Министр транспорта назвал три версии крушения Ан-26 на Камчатке
На данный момент рассматривается три основные версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Глава Минтранса отметил, что на данный момент образована и работает техническая комиссия по расследованию причин происшедшей аварии.
Семьям погибших в авиакатастрофе на Камчатке выплатят 3,5 млн рублей
Размер материальной помощи семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке составит более 3,5 млн рублей. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
По словам чиновника, на данный момент организована работа по обеспечению страховых выплат родственникам погибших. Страховая сумма выплаты родственникам погибших составит 2 млн 25 тыс. рублей. Также будет организована доставка тел жертв авиакатастрофы к местам захоронения.
Голикова сообщила о сокращении доли Москвы в заболеваемости COVID-19
Голикова сообщила о сокращении доли Москвы в заболеваемости COVID-19
Найдены фрагменты 11 тел погибших в авиакатастрофе на Камчатке
Поиски погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке продолжаются. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
В частности, проводятся мероприятия по поиску, эвакуации, идентификации тел погибших. Проведение поисковой операции осложняется особенностями местности, где произошла авиакатастрофа, и неблагоприятными метеоусловиями.
Зампредседателя правительства Татьяна Голикова назвала субъекты России, темпы вакцинации в которых вызывают беспокойство у правительства.
В этот список попали: Дагестан, Костромская область, Забайкальский край, Курганская и Тамбовская области, республика Коми.
Голикова назвала напряжённой ситуацию с COVID-19 в России
Эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой, заявила 7 июля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
«Эпидемиологическая ситуация в РФ остаётся достаточно напряжённой. По итогам прошедшей недели у нас зарегистрировано 162,4 тыс. случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 110,7 на 100 тыс. населения», — сказала она.
«Хуже всего с темпами вакцинации ситуация складывается в республике Дагестан», — зампред правительстваТатьяна Голикова.
Путин выразил соболезнования близким погибших на Камчатке
Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родственникам и близким погибших в крушении самолёта Ан-26 на Камчатке.
Надеюсь, что работа будет проведена в короткие сроки и с должным качеством.
В России «наибольшая заболеваемость наблюдается среди самой наиболее активной части населения в возрасте 18−49 лет», — зампред правительства Татьяна Голикова.
«Хочу выразить слова искреннего соболезнования родственникам и близким погибших. Все, что необходимо сделать со стороны государства, будет сделано для того, чтобы вас поддержать», — Владимир Путин.
Путин: семьям погибших при крушении Ан-26 нужно помочь в ближайшее время
Помощь семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке необходимо оказать в ближайшее время. Об этом заявил 7 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Совещание с участием президента России Владимира Путина началось с обсуждения крушения пассажирского самолета на Камчатке.