7 Июля
 
16:39

Министр транспорта назвал три версии крушения Ан-26 на Камчатке

На данный момент рассматривается три основные версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Глава Минтранса отметил, что на данный момент образована и работает техническая комиссия по расследованию причин происшедшей аварии.

16:33

Семьям погибших в авиакатастрофе на Камчатке выплатят 3,5 млн рублей

Размер материальной помощи семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке составит более 3,5 млн рублей. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

По словам чиновника, на данный момент организована работа по обеспечению страховых выплат родственникам погибших. Страховая сумма выплаты родственникам погибших составит 2 млн 25 тыс. рублей. Также будет организована доставка тел жертв авиакатастрофы к местам захоронения.

16:32

Голикова сообщила о сокращении доли Москвы в заболеваемости COVID-19

Голикова сообщила о сокращении доли Москвы в заболеваемости COVID-19

16:32

Найдены фрагменты 11 тел погибших в авиакатастрофе на Камчатке

Поиски погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке продолжаются. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

В частности, проводятся мероприятия по поиску, эвакуации, идентификации тел погибших. Проведение поисковой операции осложняется особенностями местности, где произошла авиакатастрофа, и неблагоприятными метеоусловиями.

16:26

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова назвала субъекты России, темпы вакцинации в которых вызывают беспокойство у правительства.

В этот список попали: Дагестан, Костромская область, Забайкальский край, Курганская и Тамбовская области, республика Коми.

16:24

Голикова назвала напряжённой ситуацию с COVID-19 в России

Эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой, заявила 7 июля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.

«Эпидемиологическая ситуация в РФ остаётся достаточно напряжённой. По итогам прошедшей недели у нас зарегистрировано 162,4 тыс. случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 110,7 на 100 тыс. населения», — сказала она.

16:22

«Хуже всего с темпами вакцинации ситуация складывается в республике Дагестан», — зампред правительстваТатьяна Голикова.

16:19

Путин выразил соболезнования близким погибших на Камчатке

Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родственникам и близким погибших в крушении самолёта Ан-26 на Камчатке.

Надеюсь, что работа будет проведена в короткие сроки и с должным качеством.

16:19

В России «наибольшая заболеваемость наблюдается среди самой наиболее активной части населения в возрасте 18−49 лет», — зампред правительства Татьяна Голикова.

16:17

«Хочу выразить слова искреннего соболезнования родственникам и близким погибших. Все, что необходимо сделать со стороны государства, будет сделано для того, чтобы вас поддержать», — Владимир Путин.

16:14

Путин: семьям погибших при крушении Ан-26 нужно помочь в ближайшее время

Помощь семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке необходимо оказать в ближайшее время. Об этом заявил 7 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

16:09

Совещание с участием президента России Владимира Путина началось с обсуждения крушения пассажирского самолета на Камчатке.