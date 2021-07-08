Президент РФ Владимир Путин 7 июля в режиме видеоконференции провел совещание с правительством РФ. Профильной темой мероприятия стало социально-экономическое развитие Кемеровской области. Свои доклады представили первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов и заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, а также глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Также в этот день у Путина состоялась встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Особое внимание в ходе встречи уделено вопросам содействия населению районов, пострадавших от боевых действий, а также восстановлению экономических и транспортных связей в регионе. Помимо этого, Путин и Пашинян обсудили актуальные аспекты развития двустороннего стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы наращивания взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Владимир Путин. Иван Шилов ИА REGNUM

16:09 07.07.2021 Совещание с участием президента России Владимира Путина началось с обсуждения крушения пассажирского самолета на Камчатке.

16:14 07.07.2021 Помощь семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке необходимо оказать в ближайшее время. Об этом заявил 7 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Подробности в материале: Путин: семьям погибших при крушении Ан-26 нужно помочь в ближайшее время

16:17 07.07.2021 «Хочу выразить слова искреннего соболезнования родственникам и близким погибших. Все, что необходимо сделать со стороны государства, будет сделано для того, чтобы вас поддержать», — Владимир Путин.

16:19 07.07.2021 В России «наибольшая заболеваемость наблюдается среди самой наиболее активной части населения в возрасте 18−49 лет», — зампред правительства Татьяна Голикова.

16:19 07.07.2021 Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родственникам и близким погибших в крушении самолёта Ан-26 на Камчатке. Надеюсь, что работа будет проведена в короткие сроки и с должным качеством. Об этом: Путин выразил соболезнования близким погибших на Камчатке

16:22 07.07.2021 «Хуже всего с темпами вакцинации ситуация складывается в республике Дагестан», — зампред правительстваТатьяна Голикова.

16:24 07.07.2021 Эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой, заявила 7 июля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. «Эпидемиологическая ситуация в РФ остаётся достаточно напряжённой. По итогам прошедшей недели у нас зарегистрировано 162,4 тыс. случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 110,7 на 100 тыс. населения», — сказала она. Подробности в материале: Голикова назвала напряжённой ситуацию с COVID-19 в России

16:26 07.07.2021 Зампредседателя правительства Татьяна Голикова назвала субъекты России, темпы вакцинации в которых вызывают беспокойство у правительства. В этот список попали: Дагестан, Костромская область, Забайкальский край, Курганская и Тамбовская области, республика Коми.

16:32 07.07.2021 Поиски погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке продолжаются. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. В частности, проводятся мероприятия по поиску, эвакуации, идентификации тел погибших. Проведение поисковой операции осложняется особенностями местности, где произошла авиакатастрофа, и неблагоприятными метеоусловиями. Читайте подробнее: Найдены фрагменты 11 тел погибших в авиакатастрофе на Камчатке

16:32 07.07.2021 Голикова сообщила о сокращении доли Москвы в заболеваемости COVID-19 Читайте также: Голикова сообщила о сокращении доли Москвы в заболеваемости COVID-19

16:33 07.07.2021 Размер материальной помощи семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке составит более 3,5 млн рублей. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. По словам чиновника, на данный момент организована работа по обеспечению страховых выплат родственникам погибших. Страховая сумма выплаты родственникам погибших составит 2 млн 25 тыс. рублей. Также будет организована доставка тел жертв авиакатастрофы к местам захоронения. Об этом: Семьям погибших в авиакатастрофе на Камчатке выплатят 3,5 млн рублей

16:39 07.07.2021 На данный момент рассматривается три основные версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Глава Минтранса отметил, что на данный момент образована и работает техническая комиссия по расследованию причин происшедшей аварии. Подробности в материале: Министр транспорта назвал три версии крушения Ан-26 на Камчатке

16:46 07.07.2021 В Москве происходит снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила 7 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Читайте также: Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

16:46 07.07.2021 Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина. Цитата из видео. kremlin.ru

16:46 07.07.2021 Министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Цитата из видео. kremlin.ru

16:47 07.07.2021 Заместитель председателя правительства Александр Новак. Цитата из видео. kremlin.ru

16:50 07.07.2021 Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России за неделю существенно выросли, заявила 6 июля вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Читайте подробнее: Голикова заявила о резком росте темпов вакцинации от коронавируса в РФ

16:58 07.07.2021 Чечня, Москва, Подмосковье, Тульская и Кемеровская области — лидеры по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции в России, заявила 6 июля вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Читайте подробнее: Голикова назвала регионы России с наибольшими темпами вакцинации от COVID

17:01 07.07.2021 Выплаты единовременной денежной помощи семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тыс. рублей начнутся в России с 16 августа 2021 года. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Чиновник отметил, что прием заявок на получение этой материальной помощи в России начнется 15 июля. Получить ее смогут все семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также семьи, где ребенок старше 18 лет имеет ограничения по здоровью и продолжает учиться в школе. Подробности в материале: «Школьные» выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми начнутся 16 августа

17:04 07.07.2021 Новые возможности газификации получат более 36 тыс. населённых пунктов, сообщил 7 июля вице-премьер Александр Новак на совещании президента России с членами правительства. Читайте подробнее: Новак: более 36 тыс. населённых пунктов получат возможность газификации

17:05 07.07.2021 Вакцинировано двумя компонентами вакцины от коронавирусной инфекции в России уже 18,5 млн человек, один компонент вакцины получили в России около 27 млн человек. Об этом заявила 6 июля вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Читайте также: Голикова назвала число вакцинированных от коронавируса в России

17:11 07.07.2021 К садоводческим товариществам, расположенным внутри населённых пунктов, будет подведён газ в рамках программы социальной газификации. Об этом 7 июля сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ с членами правительства. Подробности в материале: Новак пообещал подведение газа к СНТ внутри населённых пунктов

17:16 07.07.2021 На реконструкцию аэропорта в районе города Кемерово может быть потрачено 3,5 млрд рублей, — заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

17:16 07.07.2021 Число заболевших коронавирусной инфекцией продолжает расти в 82 российских регионах, заявила 7 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Читайте также: Голикова назвала число регионов России, где растёт заболеваемость COVID-19

17:17 07.07.2021 Потребителям, заключившим после 21 апреля договора на подключение газа к домовладениям, вернут средства в случае обращения. Об этом 7 июля сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России с членами правительства. Читайте также: По заключенным с 21 апреля договорам на подключение газа вернут деньги

17:18 07.07.2021 Выплаты единовременной денежной помощи семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тыс. рублей охватят 20 млн несовершеннолетних. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. «Планируется, что такой мерой поддержки накануне учебного года будут охвачены более 20 млн детей. Общий объем расходов федерального бюджета составит 204 млрд рублей», — сказал глава Минтруда. Читайте подробнее: Около 20 млн детей в России обеспечат «школьными» выплатами

17:19 07.07.2021 По состоянию на 7 июля в России свыше 770 тыс. неполных семей подали заявления на пособия в размере половины от прожиточного минимума. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. «По состоянию на 7 июля гражданами уже подано свыше 770 тыс. заявлений», — сказал глава Минтруда. Подробности в материале: Свыше миллиона родителей-одиночек в России обеспечат новыми выплатами

17:22 07.07.2021 Владимир Путин поручил начать работы по строительству дороги в обход Кемерово уже в 2021 году.

17:23 07.07.2021 Эффективными назвала действия властей Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 7 июля вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Читайте также: Голикова призвала продолжать действия властей Москвы по борьбе с COVID-19

17:26 07.07.2021 Около 4 млн домовладений получат возможность социальной газификации, сообщил 7 июля вице-премьер Александр Новак. Читайте также: Новак: планируется газифицировать около 4 млн домовладений

17:28 07.07.2021 Доклад вице-премьера Татьяны Голиковой. Цитата из видео. kremlin.ru

17:32 07.07.2021 В конце июля 2021 года будет запущен специальный сайт по социальной газификации домовладений, сообщил 7 июля вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства. Об этом: Новак: в конце июля запустят сайт, посвящённый газификации

17:33 07.07.2021 Экономика Кузбасса должна стать более диверсифицированной к 2024 году. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам зампреда правительства России, подобные меры предусмотрены в программе социально-экономического развития Кемеровской области. Подробности в материале: В Кузбассе откроют 13 тыс. вакансий, не связанных с добычей угля

17:33 07.07.2021 На 17% выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за неделю, заявила 7 июля вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Об этом: Голикова назвала новые данные по заболеваемости COVID-19 в России

17:39 07.07.2021 Программа социальной газификации домовладений является важной, поскольку влияет на качество жизни людей, заявил 7 июля президент России Владимир Путин после доклада вице-премьера Александра Новака о новой программе. Читайте также: Путин о газификации домовладений: «Важно, чтобы это работало»

17:53 07.07.2021 С 1 сентября начнёт работать программа «Пушкинская карта». Об этом 7 июля сообщил министр культуры РФ Ольга Любимова. Читайте также: «Пушкинские карты» начнут работать в России с 1 сентября

17:59 07.07.2021 При определении уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России будут учитываться граждане, переболевшие или вакцинировавшиеся более полугода назад, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Читайте также: Голикова рассказала, как будет определяться коллективный иммунитет в России

18:01 07.07.2021 Реализация железнодорожного проекта «Восточный полигон» ведется активными темпами. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «По реализации проекта «Восточный полигон» совместно со всеми заинтересованными структурами активно проводим эту работу», — сказал вице-премьер РФ. Читайте также: Хуснуллин доложил Путину о подорожании стройматериалов

18:01 07.07.2021 Реализация железнодорожного проекта «Восточный полигон» сталкивается с дефицитом трудовых ресурсов. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По словам зампреда правительства РФ, на данный момент на реализации проекта задействовано 11 тыс. человек. Однако необходимо, чтобы к августу число рабочих составляло 15 тыс., а к концу года — порядка 20 тыс. человек. Читайте подробнее: Хуснуллин доложил Путину о нехватке трудовых мигрантов

18:02 07.07.2021 Пугающими назвала темпы роста в Дагестане заболеваемости коронавирусной инфекцией вице-премьер России Татьяна Голикова 7 июля на совещании президента с членами правительства. Читайте также: Назван худший по ситуации с COVID-19 регион России

18:08 07.07.2021 На ВПП аэропорта в Кемерово образовалась гребёнка, мешающая плавному взлёту самолётов. Об этом заявил 7 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Читайте также: Путин рассказал о «гребёнке» в аэропорту Кемерово

19:27 07.07.2021 Совещание Владимира Путина с членами правительства. Цитата из видео. kremlin.ru

20:26 07.07.2021 «Я рад встретиться с вами, поговорить по вопросам, которые представляют для нас интерес, ну и хочу еще раз, уже лично, поздравить вас с результатами выборов. Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа», — президент Владимир Путин на встрече в Москве поздравил главу Армении Никола Пашиняна.

20:27 07.07.2021 «После размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности», — премьер-министр Армении Никол Пашинян.

20:30 07.07.2021 «Хочу поблагодарить вас за поддержку в доставках вакцины «Спутник V» в Армению. Ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая. На этом фоне уже появляется поток российских туристов в Армению. Это очень хорошая новость», — Никол Пашинян поблагодарил Владимира Путина за поддержку в поставках вакцины в Армению.

20:30 07.07.2021 Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Фото: kremlin.ru.

20:56 07.07.2021 С итогами парламентских выборов в Армении поздравил и.о. премьер-министра республики Никола Пашиняна президент России Владимир Путин, сообщили 7 июля в пресс-службе Кремля. Читайте подробнее: Путин рассказал Пашиняну, что самое важное — это доверие народа

22:26 07.07.2021 «За ценами надо смотреть внимательно, надо их контролировать. Справедливое желание заработать и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко притапливать. В том числе и у строителей. Тогда и быстрее строить будут», — Владимир Путин о расценках модернизации Восточного полигона.

22:57 07.07.2021 Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Фото: kremlin.ru

07:00 Приморский край вошёл в число регионов страны с загрузкой ковидных коек в госпиталях на более чем 90%, сообщила на совещании президента Владимира Путина с членами правительства РФ министр здравоохранения Татьяна Голикова. Читайте также: В Приморье ковидные госпитали загружены на более чем 90%

10:05 Участники совещания с членами правительства. kremlin.ru.