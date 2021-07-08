Совещание Путина с правительством и встреча с Пашиняном – трансляция
Совещание с участием президента России Владимира Путина началось с обсуждения крушения пассажирского самолета на Камчатке.
Помощь семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке необходимо оказать в ближайшее время. Об этом заявил 7 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Подробности в материале: Путин: семьям погибших при крушении Ан-26 нужно помочь в ближайшее время
«Хочу выразить слова искреннего соболезнования родственникам и близким погибших. Все, что необходимо сделать со стороны государства, будет сделано для того, чтобы вас поддержать», — Владимир Путин.
В России «наибольшая заболеваемость наблюдается среди самой наиболее активной части населения в возрасте 18−49 лет», — зампред правительства Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родственникам и близким погибших в крушении самолёта Ан-26 на Камчатке.
Надеюсь, что работа будет проведена в короткие сроки и с должным качеством.
Об этом: Путин выразил соболезнования близким погибших на Камчатке
«Хуже всего с темпами вакцинации ситуация складывается в республике Дагестан», — зампред правительстваТатьяна Голикова.
Эпидемиологическая ситуация в России остаётся напряжённой, заявила 7 июля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
«Эпидемиологическая ситуация в РФ остаётся достаточно напряжённой. По итогам прошедшей недели у нас зарегистрировано 162,4 тыс. случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 110,7 на 100 тыс. населения», — сказала она.
Подробности в материале: Голикова назвала напряжённой ситуацию с COVID-19 в России
Зампредседателя правительства Татьяна Голикова назвала субъекты России, темпы вакцинации в которых вызывают беспокойство у правительства.
В этот список попали: Дагестан, Костромская область, Забайкальский край, Курганская и Тамбовская области, республика Коми.
Поиски погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке продолжаются. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
В частности, проводятся мероприятия по поиску, эвакуации, идентификации тел погибших. Проведение поисковой операции осложняется особенностями местности, где произошла авиакатастрофа, и неблагоприятными метеоусловиями.
Читайте подробнее: Найдены фрагменты 11 тел погибших в авиакатастрофе на Камчатке
Голикова сообщила о сокращении доли Москвы в заболеваемости COVID-19
Читайте также: Голикова сообщила о сокращении доли Москвы в заболеваемости COVID-19
Размер материальной помощи семьям погибших в авиакатастрофе Ан-26 на Камчатке составит более 3,5 млн рублей. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
По словам чиновника, на данный момент организована работа по обеспечению страховых выплат родственникам погибших. Страховая сумма выплаты родственникам погибших составит 2 млн 25 тыс. рублей. Также будет организована доставка тел жертв авиакатастрофы к местам захоронения.
Об этом: Семьям погибших в авиакатастрофе на Камчатке выплатят 3,5 млн рублей
На данный момент рассматривается три основные версии крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
Глава Минтранса отметил, что на данный момент образована и работает техническая комиссия по расследованию причин происшедшей аварии.
Подробности в материале: Министр транспорта назвал три версии крушения Ан-26 на Камчатке
В Москве происходит снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила 7 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Читайте также: Голикова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции в России за неделю существенно выросли, заявила 6 июля вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Читайте подробнее: Голикова заявила о резком росте темпов вакцинации от коронавируса в РФ
Чечня, Москва, Подмосковье, Тульская и Кемеровская области — лидеры по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции в России, заявила 6 июля вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Читайте подробнее: Голикова назвала регионы России с наибольшими темпами вакцинации от COVID
Выплаты единовременной денежной помощи семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тыс. рублей начнутся в России с 16 августа 2021 года. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Чиновник отметил, что прием заявок на получение этой материальной помощи в России начнется 15 июля. Получить ее смогут все семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет, а также семьи, где ребенок старше 18 лет имеет ограничения по здоровью и продолжает учиться в школе.
Подробности в материале: «Школьные» выплаты в 10 тыс. рублей семьям с детьми начнутся 16 августа
Новые возможности газификации получат более 36 тыс. населённых пунктов, сообщил 7 июля вице-премьер Александр Новак на совещании президента России с членами правительства.
Читайте подробнее: Новак: более 36 тыс. населённых пунктов получат возможность газификации
Вакцинировано двумя компонентами вакцины от коронавирусной инфекции в России уже 18,5 млн человек, один компонент вакцины получили в России около 27 млн человек. Об этом заявила 6 июля вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Читайте также: Голикова назвала число вакцинированных от коронавируса в России
К садоводческим товариществам, расположенным внутри населённых пунктов, будет подведён газ в рамках программы социальной газификации. Об этом 7 июля сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании президента РФ с членами правительства.
Подробности в материале: Новак пообещал подведение газа к СНТ внутри населённых пунктов
На реконструкцию аэропорта в районе города Кемерово может быть потрачено 3,5 млрд рублей, — заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
Число заболевших коронавирусной инфекцией продолжает расти в 82 российских регионах, заявила 7 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Читайте также: Голикова назвала число регионов России, где растёт заболеваемость COVID-19
Потребителям, заключившим после 21 апреля договора на подключение газа к домовладениям, вернут средства в случае обращения. Об этом 7 июля сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании президента России с членами правительства.
Читайте также: По заключенным с 21 апреля договорам на подключение газа вернут деньги
Выплаты единовременной денежной помощи семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тыс. рублей охватят 20 млн несовершеннолетних. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
«Планируется, что такой мерой поддержки накануне учебного года будут охвачены более 20 млн детей. Общий объем расходов федерального бюджета составит 204 млрд рублей», — сказал глава Минтруда.
Читайте подробнее: Около 20 млн детей в России обеспечат «школьными» выплатами
По состоянию на 7 июля в России свыше 770 тыс. неполных семей подали заявления на пособия в размере половины от прожиточного минимума. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
«По состоянию на 7 июля гражданами уже подано свыше 770 тыс. заявлений», — сказал глава Минтруда.
Подробности в материале: Свыше миллиона родителей-одиночек в России обеспечат новыми выплатами
Владимир Путин поручил начать работы по строительству дороги в обход Кемерово уже в 2021 году.
Эффективными назвала действия властей Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 7 июля вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Читайте также: Голикова призвала продолжать действия властей Москвы по борьбе с COVID-19
Около 4 млн домовладений получат возможность социальной газификации, сообщил 7 июля вице-премьер Александр Новак.
Читайте также: Новак: планируется газифицировать около 4 млн домовладений
В конце июля 2021 года будет запущен специальный сайт по социальной газификации домовладений, сообщил 7 июля вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства.
Об этом: Новак: в конце июля запустят сайт, посвящённый газификации
Экономика Кузбасса должна стать более диверсифицированной к 2024 году. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По словам зампреда правительства России, подобные меры предусмотрены в программе социально-экономического развития Кемеровской области.
Подробности в материале: В Кузбассе откроют 13 тыс. вакансий, не связанных с добычей угля
На 17% выросла заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за неделю, заявила 7 июля вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Об этом: Голикова назвала новые данные по заболеваемости COVID-19 в России
Программа социальной газификации домовладений является важной, поскольку влияет на качество жизни людей, заявил 7 июля президент России Владимир Путин после доклада вице-премьера Александра Новака о новой программе.
Читайте также: Путин о газификации домовладений: «Важно, чтобы это работало»
С 1 сентября начнёт работать программа «Пушкинская карта». Об этом 7 июля сообщил министр культуры РФ Ольга Любимова.
Читайте также: «Пушкинские карты» начнут работать в России с 1 сентября
При определении уровня коллективного иммунитета к COVID-19 в России будут учитываться граждане, переболевшие или вакцинировавшиеся более полугода назад, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Читайте также: Голикова рассказала, как будет определяться коллективный иммунитет в России
Реализация железнодорожного проекта «Восточный полигон» ведется активными темпами. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«По реализации проекта «Восточный полигон» совместно со всеми заинтересованными структурами активно проводим эту работу», — сказал вице-премьер РФ.
Читайте также: Хуснуллин доложил Путину о подорожании стройматериалов
Реализация железнодорожного проекта «Восточный полигон» сталкивается с дефицитом трудовых ресурсов. Об этом 7 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По словам зампреда правительства РФ, на данный момент на реализации проекта задействовано 11 тыс. человек. Однако необходимо, чтобы к августу число рабочих составляло 15 тыс., а к концу года — порядка 20 тыс. человек.
Читайте подробнее: Хуснуллин доложил Путину о нехватке трудовых мигрантов
Пугающими назвала темпы роста в Дагестане заболеваемости коронавирусной инфекцией вице-премьер России Татьяна Голикова 7 июля на совещании президента с членами правительства.
Читайте также: Назван худший по ситуации с COVID-19 регион России
На ВПП аэропорта в Кемерово образовалась гребёнка, мешающая плавному взлёту самолётов. Об этом заявил 7 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
Читайте также: Путин рассказал о «гребёнке» в аэропорту Кемерово
«Я рад встретиться с вами, поговорить по вопросам, которые представляют для нас интерес, ну и хочу еще раз, уже лично, поздравить вас с результатами выборов. Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа», — президент Владимир Путин на встрече в Москве поздравил главу Армении Никола Пашиняна.
«После размещения российских миротворцев ситуация в Нагорном Карабахе стабильная, но время от времени возникают очаги нестабильности», — премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Хочу поблагодарить вас за поддержку в доставках вакцины «Спутник V» в Армению. Ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая. На этом фоне уже появляется поток российских туристов в Армению. Это очень хорошая новость», — Никол Пашинян поблагодарил Владимира Путина за поддержку в поставках вакцины в Армению.
С итогами парламентских выборов в Армении поздравил и.о. премьер-министра республики Никола Пашиняна президент России Владимир Путин, сообщили 7 июля в пресс-службе Кремля.
Читайте подробнее: Путин рассказал Пашиняну, что самое важное — это доверие народа
«За ценами надо смотреть внимательно, надо их контролировать. Справедливое желание заработать и бескорыстную любовь к денежным знакам надо немножко притапливать. В том числе и у строителей. Тогда и быстрее строить будут», — Владимир Путин о расценках модернизации Восточного полигона.
Приморский край вошёл в число регионов страны с загрузкой ковидных коек в госпиталях на более чем 90%, сообщила на совещании президента Владимира Путина с членами правительства РФ министр здравоохранения Татьяна Голикова.
Читайте также: В Приморье ковидные госпитали загружены на более чем 90%
Визит Никола Пашиняна в Москву, помимо всего прочего, имел и демонстративный характер. Многое остается за кадром. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным приезд армянского лидера в контексте продолжения общения между Москвой и Ереваном, обмена мнениями и поддержания динамики политического диалога, экономики, гуманитарной сферы и так далее. Россия и Армения продолжают сверять часы.
Читайте также: Путин и Пашинян: что нового?