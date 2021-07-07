Берлин,
7 июля 2021, 13:31 — REGNUM Если Россия будет
«делать то же самое«, что делает НАТО, у западноевропейских и американских политиков глаза вылезут на лоб, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 7 июля, комментируя высказывания министра обороны Германии
Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Как сообщалось ранее, Крамп-Карренбауэр заявила, что
НАТО
«показал серьёзную готовность к диалогу с Москвой» и что теперь
Россия «должна сделать то же самое«.
«Не стоит даже пытаться понять, что Крамп-Карренбауэр имеет в виду, говоря о том, что «в НАТО показали серьёзную готовность к диалогу с Москвой». И тем более реагировать на её посыл, что «теперь в России должны сделать то же самое». Если Россия будет делать то же самое, что делает сегодня НАТО, у западноевропейских и американских политиков глаза вылезут на лоб.
Пресс-секретарь президента правильно недавно ещё раз напомнил, что НАТО — это агрессивный военный блок, созданный для конфронтации. Он создавался для конфронтации с СССР, и недальновидные умы в нашей стране в какой-то момент посчитали, что раз они помогли разрушить СССР, то теперь и конфронтации не будет, но всё получилось с точностью до наоборот: агрессивное поведение НАТО по отношению к России лишь усилилось. Где были войска НАТО в 1991 году и где они стоят сегодня? А с какими намерениями они там находятся, ясно объяснили некоторые время тому назад в немецком бундестаге, где представитель фракции «Левые» заявила, что «Германия готовится в войне с Россией».
Сегодня острие натовской агрессии направлено на нашу страну через Украину, где натовцы помогли установить по сути дела тоталитарный русофобский порядок, но угроза сильна и из Прибалтики, да и на наших восточных границах появились натовские корабли… Покинув Афганистан, натовцы во главе с США спровоцировали серьёзную угрозу нашим южным рубежам и нашим среднеазиатским союзникам.
Мои наблюдения за развитием международной обстановки в последние десятилетия наводят меня на мысль о том, что состояние «холодной войны» между нашей страной и Западом — это лучшее из возможных состояний. Это и есть нормальное состояние взаимоотношений двух противоположных культурно-исторических типов. Периоды так называемого «партнёрства» в случае с Западом используются им сугубо для того, чтобы подорвать нашу цивилизацию изнутри и смять её оборонительные линии вовне с целью сделать исключительно послушным вассалом. Так дело не пойдёт! И никакими рассуждениями о «диалоге» свои реальные установки в отношении России натовским представителям прикрыть не удастся«, — отметил Михаил Демурин.