Токио, , 13:33 — REGNUM В правительстве Японии обсуждают вопрос о возможности введении в Токио режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на фоне роста выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июля сообщает агентство Kyodo.

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Уточняется, что возможность такого решения рассматривается японским правительством в связи с тем, что до начала летних Олимпийских игр в Токио осталось чуть более двух недель.

Также указывается, что в случае введения режима ЧС в столице Японии такое решение «наверняка повлияет на решение организаторов относительно того, сколько зрителей будет допущено к играм».

Отметим, 7 мая в Токио было зарегистрировано 920 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом с середины мая нынешнего года.