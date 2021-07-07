Чебоксары, 7 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Чувашии задолженность за потреблённые энергоресурсы сократилась на 4%, в том числе просроченные долги организаций ЖКХ уменьшились на 10%. Такие данные приводит региональное министерство строительство по итогам заседания правительственной комиссии.

Cap.ru Заседание правительственной комиссии в Чувашии

На заседании были обсуждены вопросы расчётов за поставленные топливно-энергетические ресурсы. По словам вице-премьера — министра строительства Павла Данилова, которые приводятся в сообщении, объём просроченной задолженности всех групп потребителей за энергоресурсы на 1 июля 2021 года составил 5 млрд рублей, что на 4% меньше к аналогичному прошлогоднему уровню.

За указанный период просроченная задолженность организаций ЖКХ сократилась на 10% и составила 1,8 млрд рублей. Из них почти 80% (1,4 млрд рублей) составляют долги за природный газ, около 20% (0,4 млрд рублей) — за электроэнергию.

В минстрое обращают внимание на муниципальные образования, где долги за энергоресурсы превышают начисление за три месяца: это Чебоксары, Канаш, Вурнарский, Козловский, Красноармейский, Марпосадский и Порецкий районы.

«В городах Алатырь и Шумерля размер просроченной задолженности превышает объём годового потребления энергоресурсов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах приняли решение о заключении концессионного соглашения в сфере теплоснабжения. Это означает, что для жителей Новоюжного района тариф за тепло «будет расти ускоренными темпами», а в Северо-западном районе на два года его «заморозят»

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