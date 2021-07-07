Санкт-Петербург, 7 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Северной столице ожидается ухудшение погодных условий в виде сохранения аномальной жары, опасной при длительном пребывании на улице. Об этом предупредили 7 июля в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу .

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург летом

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в период с 7 по 12 июля в Санкт-Петербурге сохранится аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха +24…+28 градусов, что на 7−10 градусов выше климатической нормы для города в это время года.

Так, в четверг, 8 июля, в городе будет без осадков. Ветер южный, юго-западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +20…+22 градусов, днём +30…+32 градуса. Атмосферное давление будет меняться мало.

В пятницу, 9 июля, ночью без существенных осадков, днем местами пройдут кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днём +30…+32 градуса. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем — слабо понижаться.

В субботу, 10 июля, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +32…+34 градуса. Атмосферное давление будет мало меняться.