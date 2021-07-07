Ярославль, 7 июля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. К фестивалю «Дни лета и любви» ярославский бренд одежды «Медвежий угол» выпустил стильные майки для жгучей жары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили некоммерческом партнёрстве «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо».

НП МОТ «Золотое Кольцо» Продукция бренда «Медвежий угол»

«Что может быть приятнее и проще, чем под палящим солнцем надеть майку с шортами? Вот мы и решили сделать для жителей и гостей нашего города стильные майки из тонкого дышащего хлопка, — прокомментировала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова. — По старой доброй традиции мы выпустили их к праздничным датам. В первой половине июля на фестивалях собирается много молодежи, любящей устраивать некий флешмоб из одинаковых футболок. Думаю, что наша новинка придётся им по вкусу. Дизайн майки одновременно простой и причудливый — всё как диктуют современные веяния моды. Мы, конечно, не могли обойти стороной наш яркий, славный и любимый Ярославль. Поэтому новый принт снова посвящен нашему городу. А двуязычность надписей делает его более восприимчивым и понятным для иностранного туриста».

НП МОТ «Золотое Кольцо» Продукция бренда «Медвежий угол»

На днях новые майки появятся в продаже ярославских сувенирных магазинов, а также в бутике одежды ярославского бренда на базе музея «Кутюр-шоу «Медвежий угол».

«Мы по опыту знаем, чем интересуются наши гости. Традиция привозить из туристической поездки магнитики, конечно, не исчезнет, но она все больше уступает место сувенирным направлениям в одежде. Мы стремимся к тому, чтобы человек, вернувшись домой, смог носить наши вещи в повседневной жизни. Это же лучшее напоминание о городе, в котором понравилось и куда охота вернуться! Более того, сейчас очень приветствуется покупать одежду у мало раскрученных брендов. Поэтому жители нашего города часто заходят к нам пополнить гардероб. Наши вещи шьются из высококлассной ткани и по современным лекалам. Будем рады видеть в нашем модном доме и жителей города, которые хотят прославить свою малую Родину, и гостей «столицы Золотого кольца», которые хотят увезти с собой частичку своего прекрасного отдыха. Ну, а корпоративные клиенты не ошибутся с подарком коллегам», — сообщила управляющая музеем «Кутюр-шоу «Медвежий угол» Юлия Смук.

Ранее «Медвежий угол» уже выпускал худи для холодной зимы в сотрудничестве с производителем одежды «NX 19 116» и базовые футболки как универсальный элемент любого гардероба.