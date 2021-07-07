Сочи, Краснодарский край, , 13:23 — REGNUM В России стало больше губернаторов, которые умеют прямо разговаривать с людьми и отвечать на сложные вопросы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 июля заявила директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына на форуме молодых политологов России «Дигория» в Сочи.

«Не надо думать, что современная российская политика исключительно зашоренная и состоит из страшных согласований», — заявила Кислицына.

«Очень много людей, которые не боятся, которые не боятся к экспериментам», — отметила она.

Ранее Кислицына провела эксперимент с общением губернаторов «новой волны» на площадке Clubhouse, при этом после эфира руководители регионов, как ни странно, были не удовлетворены слишком «обтекаемыми» вопросами.

«Мы секцию собрали с ними за 15 минут. Я подумала, кого можно троих взять, кто такой динамичный и открытый к новым форматам, кто готов разговаривать с людьми и отвечать на вопросы? И мы на следующий день сделали с ними разговор в Clubhouse», — отметила она.

«Я всё равно волновалась, вдруг вопросы не те зададут, были на всякий случай так или иначе свои ребята… потом они мне стали звонить, чтобы надо ещё так же живенько и вопросы пожёстче — мы готовы. Им можно задавать любые вопросы. Открытость действительно меняется, и появляются губернаторы, которые не боятся разговаривать с аудиторией и отвечать на сложные вопросы, выходить к толпе», — указала Кислицына.