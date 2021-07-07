Стокгольм, , 13:25 — REGNUM 6 июля, за день до голосования в риксдаге по избранию Стефана Лёвена на пост премьер-министра Швеции, лидер «Центристов» Анни Лёф, чья партия поддержит его кандидатуру, выступила с традиционной речью перед избирателями в рамках недели Almedalen. Одним из самых запоминающихся моментов в выступлении политика стал ее выпад в адрес «Шведских демократов». Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Они порождают недоверие и страх, сеют ксенофобию, расизм и нетерпимость», — заявила политик.

Лёф также считает, что партии бывшего консервативного «Альянса за Швецию» нарушили свое обещание не сотрудничать со «Шведскими демократами».

«Но наше обещание остается в силе. Мы также должны четко заявлять о силах, которые противостоят либеральным ценностям. Которые черпаю вдохновение от таких политических лидеров, как Орбан, Трамп и Ле Пен», — отметила Лёф.