Санкт-Петербург, 7 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с начала пандемии от COVID-19 скончались 13 беременных женщин, из них пять — с начала 2021 года. Среди новорожденных смертей от ковида не зарегистрировано, сообщила 7 июля начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Яна Панютина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина в маске в торговом комплексе

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По словам Панютиной, большинство беременных женщин переносят коронавирусную инфекцию в лёгкой форме, однако в третью волну участились случаи протекания заболевания в более тяжелой форме и переход от средней к тяжелой форме.

«По данным на 1 июля 2021 года, за текущий год от ковида умерло пять беременных женщин. В 2020 году было зарегистрировано восемь летальных случаев», — рассказала спикер.

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Добавим, что за время пандемии около 4 тыс. беременных женщин в Петербурге заразились коронавирусом, при этом у 2 тыс. из них инфекция была подтверждена тестами. Вместе с тем у 800 из беременных прошли успешные роды.

Как пояснила ИА REGNUM Панютина, ни один из новорожденных тяжелой формой ковида не заболел и не умер. Однако летом 2020 года была зарегистрирована смерть новорожденного, у которого была выявлена коронавирусная инфекция вместе сепсисом, с которым он справиться не смог.

В свою очередь главный внештатный специалист акушер-гинеколог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Виталий Беженарь напомнил: чтобы обезопасить себя, будущие матери с июня 2021 года могут пройти вакцинацию от COVID-19. Отметим, что до настоящего момента в Петербурге не было ни одной беременной женщины, которая прошла бы вакцинацию от коронавирусной инфекции.