Тбилиси, , 13:24 — REGNUM В Тбилиси с официальным визитом прибыл европейский комиссаром по расширению Оливер Вархели. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба парламента Грузии.

Сообщается, что с еврокомиссаром встретился председатель законодательного органа Грузии Каха Кучава. Они обсудили предстоящие судебную и избирательную реформы в Грузии, а также подготовку к выборам в местные органы самоуправления, которые должны пройти в стране в октябре.

Кроме того, по данным пресс-службы, Кучава и Вархели обсудили выступления в Тбилиси радикальных групп, которые против ЛГБТ-пропаганды в стране. Еврокомиссар сказал, что высоко ценит то, что Кучава вывесил возле парламента новый флаг Евросоюза после того, как его сорвали и сожгли сторонники традиционных ценностей во время своей акции.

Также Кучава и Вархели обсудили очередной пакет финансовой помощи, который ЕС планирует предоставить Грузии.

Стоит отметить, что Вархели отправился в турне по странам Закавказья. После Грузии он планирует посетить Азербайджан и Армению.