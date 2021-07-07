Сеул, , 13:23 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству активизировать усилия по отслеживанию путей заражения коронавирусом на фоне резкого увеличения числа инфицированных. Об этом 7 июля сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

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По её словам, глава государства распорядился установить дополнительные пункты тестирования в густонаселённых районах и в срочном порядке мобилизовать военных, полицию и госслужащих для эффективного отслеживания случаев заражения вирусом.

Мун Чжэ Ин также подтвердил принцип «нулевой терпимости» к нарушениям мер социального дистанцирования и других ограничений, нацеленных на борьбу с пандемией.

Известно, что данное распоряжение прозвучало после того, как органы здравоохранения опубликовали данные о числе инфицированных за 6 июля.

Напомним, что за минувшие сутки в Южной Корее выявили 1212 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 162 753.

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