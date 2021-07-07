Стокгольм, , 13:31 — REGNUM Сегодня, 7 июля, в риксдаге состоится голосование по избранию Стефана Лёвена на пост премьер-министра Швеции. Его кандидатура набирает 175 голосов из 349 при необходимых 175. Таким образом, расклад голосов в парламенте настолько равный (175 против 174), что дело при голосовании может дойти до смешного с очень серьезными последствиями — необходимо, чтобы все депутаты, поддерживающие Лёвена, не ошиблись и нажали на правильную кнопку. Об этом 7 июля в студии телеканала SVT Nyheter заявил политолог Йонас Хиннфорс.

«Дело в том, что все депутаты должны нажать правильную кнопку для того, чтобы Лёвен стал премьер-министром, то есть он не должен иметь 175 или более голосов, активно выступающих против его кандидатуры», — завил Хиннфорс.

Отметим, что под «правильной» кнопкой подразумеваются желтая (воздержался/воздержалась) или зеленая (голос «за») кнопки. Красная кнопка означает голос «против».

»Это значит, что все должны нажать правильную кнопку, чтобы, например, кто-то из Левых не нажал на красную», — добавил Хиннфорс.

Объясним, что традиционный свет «Левых» в Швеции — красный.

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