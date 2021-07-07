Стокгольм, , 13:57 — REGNUM Совсем недавно лидер «Центристов» Анни Лёф заявила, что ее коллега Ульф Кристерссон («Умеренные») не связывался с ней, после того как он первым получил возможность сформировать правительство Швеции. Однако сам лидер оппозиции Кристерссон опроверг данное заявление 7 июля в эфире телеканала SVT.

«Это чистая ошибка, я связался с ней сразу после того, как правительство отправили в отставку, еще до того, как я сам начал пытаться сформировать новое правительство. У нас состоялся с ней разговор по моей инициативе. Это привело меня к совершенно ясному выводу, что они никоим образом не намеревались участвовать в формировании правительства, которое имело какие-либо контакты со Шведскими демократами», — отметил Кристерссон.

Однако обратное по своему содержанию заявление Анни Лёф его не удивило.

«На другое я и не рассчитывал. У них сразу была такая позиция, и теперь они снова ее подтвердили. Теперь «Центристы» полностью поддерживают Социал-демократов», — объяснил Кристерссон.

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